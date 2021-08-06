Siirt'te camilerden su pompası ve kablo çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
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Siirt'te camilerden su pompası ve kablo çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Siirt'te camilerden su pompası ve kablo çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt'te camilerden su pompası ve kablo çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Siirt'te camilerden su pompası ve kablo çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hırsızlıkların önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Uryan Camisi'nde 14 Temmuz'daki su pompası hırsızlığı ve Ebul Vefa Camisi'nde 3 Ağustos'ta gerçekleştirilen kablo hırsızlığıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe Batman Cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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