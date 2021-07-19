Siirt'te camiden 'aşı olun' çağrısı yapıldı
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Siirt'te camiden 'aşı olun' çağrısı yapıldı

İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz - Haberler | Yerel

Siirt'te camiden 'aşı olun' çağrısı yapıldı Siirt kent merkezinde cami hoparlöründen aşı olun çağrısı yapıldı.

Siirt'te camiden 'aşı olun' çağrısı yapıldı

SİİRT - Siirt kent merkezinde cami hoparlöründen aşı olun çağrısı yapıldı.

Korona virüs ile mücadelede en düşük aşılama oranına sahip iller arasında olan Siirt'te Merkez Abdulhakim Sancak Çarşı Cami İmamı Nevzat Erdabakoğlu anonslar yaparak, halkı aşı olmaya davet etti. Allah rızası için herkesi aşı olmaya davet ettiğini dile getiren Merkez Abdulhakim Sancak Çarşı Cami İmamı Nevzat Erdabakoğlu, camideki hoparlörle vatandaşların aşı olmaları için çağrıda bulunduklarını söyledi. Erdabakoğlu, "Mümin kardeşlerim yüce dinimiz İslam bedenimizi sağlığımızı bize emanet olarak vermişlerdir. Yüce mevlamız Hz. Kur'an'da kendinizi tehlikeye atmayınız ve tedbirleri aldıktan sonra Allah'a güveniniz ilahi emrini vermiş. Peygamber SAV tedavi olunuz emrini vermişlerdir. Bizlerde bu emirlere uyarak bugün dünyayı kasıp kavuran korona salgın hastalığı nedeniyle bu hastalıktan kurtuluş yolu şuanda tek çare olan aşımızı biran önce yaptıralım ki sağlığımıza daha güzel bir şekilde sahip çıkarak yüce dinimiz İslam'ın emrine uymaya gayret gösterelim. Halk arasında aslı esası olmayan bir takım asılsız mesnetsiz ve hiçbir ilmi dayanağı olmayan sözlere ve dedikodulara inanıp aşı yapmama gibi bir durumu kendimizde hissettirmeyelim. Zira yüce dinimiz İslam tedbir almayı bize emretmiş ve aşımızı biran önce hem kendimiz hem aile fertlerimiz yaptırmak suretiyle kendimizi bu hastalıktan korumaya gayret gösterelim. Mümin kardeşlerimizden rica ediyorum Allah rızası için aşımızı yapmayı, kendimizi korumayı ihmal etmeyelim" dedi.

Siirt'te camiden 'aşı olun' çağrısı yapıldı
Siirt'te camiden 'aşı olun' çağrısı yapıldı
Siirt'te camiden 'aşı olun' çağrısı yapıldı
Siirt'te camiden 'aşı olun' çağrısı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz

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