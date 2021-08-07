SİİRT'TE CAMİ MİNARELERİNDEN AŞI ANONSU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SİİRT'TE CAMİ MİNARELERİNDEN AŞI ANONSU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜRKİYE'de aşılama oranı en düşük, vaka sayısında da nüfusa oranla en yüksek il olan Siirt'te Valilik, cami hoparlörlerinden aşı olunması konusunda sık sık anonslar yaptırmaya başladı.

TÜRKİYE'de aşılama oranı en düşük, vaka sayısında da nüfusa oranla en yüksek il olan Siirt'te Valilik, cami hoparlörlerinden aşı olunması konusunda sık sık anonslar yaptırmaya başladı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de aşılama oranında en düşük, koronavirüs vaka sayısında en yüksek il olan Siirt'te tedbirler artırıldı. Vatandaşlara da aşı olunması konusunda sık sık uyarılarda bulunulmaya başlandı. Valilik, koronavirüsle mücadele için başlatılan aşı seferberliği kapsamında mobil aşılama noktalarına vatandaşların gelmesi için cami minarelerinden sık sık anons yaptırmaya başladı. Anonslarda, kurulan mobil aşı merkezlerine saat 09.00'dan akşam 21.00'a kadar vatandaşların randevu almadan gidip aşı olabilecekleri belirtildi.

Siirt'te bugüne kadar toplam 151 bin 342 kişi aşı olurken, birinci doz aşı olan kişi sayısı 100 bin 292, ikinci doz aşı olan kişi sayısı ise 45 bin 807 olarak açıklandı.

SİİRT'TE CAMİ MİNARELERİNDEN AŞI ANONSU
SİİRT'TE CAMİ MİNARELERİNDEN AŞI ANONSU
SİİRT'TE CAMİ MİNARELERİNDEN AŞI ANONSU
SİİRT'TE CAMİ MİNARELERİNDEN AŞI ANONSU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabulü başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabulü başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '46 ildeki 214 orman yangınının, 202 tanesi kontrol altına alındı'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "46 ildeki 214 orman yangınının, 202 tanesi kontrol altına alındı"
Türkiye'de 23 bin 957 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 101 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 23 bin 957 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 101 kişi hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum İlham Aliyev Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Tuğba Özay Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Abdullah Avcı Nihat Özdemir Kerem Aktürkoğlu Taylan Antalyalı Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
SİİRT'TE CAMİ MİNARELERİNDEN AŞI ANONSU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.8.2021 15:43:05. #1.14#

title