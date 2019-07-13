Siirt'te "çağrı merkezi" tanıtıldı

Siirt'te çağrı merkezinin tanıtımı yapıldı.

Ulaknet Yönetim Kurulu Başkanı Ayaz Akkoyun, Turkcell işbirliğiyle 2013'te 25 kişiyle başlatılan çağrı merkezinde, kısa sürede başarılı sonuçlar alınarak istihdam sayısının 260'a ulaştığını söyledi.

Şehir merkezinde 7 dönüm alanda 400 metrekaresi kapalı olan çağrı merkezinin bin masa kapasitesine sahip olduğunu aktaran Akkoyun, yeni merkezin 2018 yılında hizmete açıldığını, merkez binasının ciddi teknoloji yatırımları kapsadığını belirtti.

Çağrı merkezi kapasitesini ileride yükseltebilecek şekilde planlandığını ifade eden Akkoyun, şöyle konuştu:

"Türkçe, İngilizce ve Arapça çeşitli sektörlere çağrı, barınma ve çağrı merkezi destek hizmeti sunmaktadır. Siirt Üniversitesi ile teknolojik iş birliği kapsamında ciddi bir bilgi işlem Ar-ge merkezi kurma kararı alınmış ve uygulanmıştır. 260 olan çalışan sayısını yıl soruna kadar 400, önümüzdeki yıl ise bin veya bin 300'e çıkarmayı hedefliyoruz. Siirt'te alternatif bir çalışma alanı bulunmayan kadınların istihdamının artmasına yönelik oldukça önemli bir etki sağladığına inandığımız bu yatırım ilimizin sosyo ekonomisine ciddi anlamda katma değer kattığına inanıyoruz. Emeği geçenleri kutluyorum."

Kaynak: AA