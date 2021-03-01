Siirt'te caddede silahlı kavga: 3 ağır yaralı
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Siirt'te caddede silahlı kavga: 3 ağır yaralı

01.03.2021 14:36 | Son Güncelleme: 01.03.2021 14:40
Siirt'te caddede silahlı kavga: 3 ağır yaralı

Siirt'te caddede silahlı kavga: 3 ağır yaralı?SİİRT kent merkezinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi ağır yaralandı, saldırgan ise olay yerinde polis ekiplerince yakalandı.

Siirt'te caddede silahlı kavga: 3 ağır yaralı

?SİİRT kent merkezinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi ağır yaralandı, saldırgan ise olay yerinde polis ekiplerince yakalandı. 

Olay, öğle saatlerinde Kurtalan Caddesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple 2 grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi bir kişi üzerindeki tabancayla 3 kişiye ateş ederek yaraladı. Silah seslerinin üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, saldırganı olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı. 

İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, silahlı saldırıya uğrayan yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

SİİRT


Siirt'te caddede silahlı kavga: 3 ağır yaralı
Siirt'te caddede silahlı kavga: 3 ağır yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turan KOYUNCU

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