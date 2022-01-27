Siirt'te buzlanma, tipi, çığ ve zirai don uyarısı yapıldı - Haberler
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Siirt'te buzlanma, tipi, çığ ve zirai don uyarısı yapıldı

AA, Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Siirt'te buzlanma, tipi, çığ ve zirai don uyarısı yapıldı

Siirt'te buzlanma, tipi, çığ ve zirai don riskine karşı uyarı yapıldı.

SİİRT (AA) - Siirt'te buzlanma, tipi, çığ ve zirai don riskine karşı uyarı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, il geneli etkili olan kar yağışı ve soğuk hava sonrası 27-29 Ocak'ta oluşabilecek buzlanma, tipi, çığ ve zirai don riskine karşı vatandaşların tedbir alması gerektiği belirtildi.

Kar nedeniyle sürücülerin trafikte karşılaşabileceği aksamalara karşı da tedbirli olmaları ve ilgili resmi kurumların yapacağı uyarıları dikkate almaları gerektiği kaydedilen açıklamada, vatandaşların can güvenliği açısından yoğun tipi ve çığ riski olan bölgelerden uzak durmaları istendi.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Siirt, Ocak, kar, Güncel, Haber

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