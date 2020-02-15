Siirt'te buzlanan yolda kayan minibüs yayalara çarptı: 3 yaralı
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Siirt'te buzlanan yolda kayan minibüs yayalara çarptı: 3 yaralı

Siirt'te buzlanan yolda kayan minibüsün çarptığı 3 kişi yaralandı.

15.02.2020 21:44 | Son Güncelleme: 15.02.2020 21:44
Siirt'te buzlanan yolda kayan minibüs yayalara çarptı: 3 yaralı

'te buzlanan yolda kayan minibüsün çarptığı 3 kişi yaralandı.

Gökhan (24) yönetimindeki 54 E 1054 plakalı minibüs, eski otogar kavşağında kar yağışının ardından buzlanan yolda kaydı.

Kontrolden çıkan minibüs, yoldan geçen Büşra (25), Azra Nur (9) ve Eymen Aziz Irmak'a (5) daha sonra da ağaca çarptı.


Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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