Siirt'te buzlanan yolda kayan minibüs yayalara çarptı: 3 yaralı

15.02.2020 21:44 | Son Güncelleme: 15.02.2020 21:44

Siirt'te buzlanan yolda kayan minibüsün çarptığı 3 kişi yaralandı.

Emrah Gökhan (24) yönetimindeki 54 E 1054 plakalı minibüs, eski otogar kavşağında kar yağışının ardından buzlanan yolda kaydı.

Kontrolden çıkan minibüs, yoldan geçen Büşra (25), Azra Nur (9) ve Eymen Aziz Irmak'a (5) daha sonra da ağaca çarptı.



Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA