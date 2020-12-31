Siirt'te büyükbaş süt işletmesi faaliyete geçti

Siirt'in Kurtalan ilçesinin Bölüktepe köyünde yüzde 50'si Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen büyükbaş süt işletmesi faaliyete geçti.

Siirt'in Kurtalan ilçesinin Bölüktepe köyünde yüzde 50'si Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen büyükbaş süt işletmesi faaliyete geçti.

Reşit Toksoy'a ait 1,5 milyon lira tutarındaki yatırımla faaliyete geçen 50 simental cinsi gebe düveden oluşan işletme, süt ve süt ürünleri alanında yatırımlarına devam edecek.

İşletmenin açılış törenine Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Kayabağlar Belediye Başkanı Salim Seven, İl Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan ve diğer yetkililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz