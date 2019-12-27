Siirt'te bulunan top mühimmatı imha edildi
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Siirt'te bulunan top mühimmatı imha edildi

Siirt'te ele geçirilen top mühimmatı, kontrollü şekilde imha edildi.

27.12.2019 12:06 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:06
Siirt'te bulunan top mühimmatı imha edildi

'te ele geçirilen top mühimmatı, kontrollü şekilde imha edildi.

Güvenlik güçlerinden alınan bilgiye göre, İl Komutanlığı ekipleri, merkez Doğan Mahallesi Dikilipaşa mevkisinde mühimmat bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Jandarma ekipleri, söz konusu bölgede yaptıkları incelemede, menşesi tespit edilemeyen mühimmatın 90 milimetre çapında top mühimmatı olduğunu belirledi.

Top mühimmatı, İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından kontrollü şekilde patlatıldı.

Kaynak: AA
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