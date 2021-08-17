Siirt'te Botan Çayı'nda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Balık avlamak için gittikleri Botan Çayı'nda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.
Balık avlamak için gittikleri Botan Çayı'nda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Tillo ilçesinin Çınarlısu köyü Erenler mezrası yakınlarındaki çayda balık avlamaya giden Mustafa ve Şerif Polat, yükselen suda mahsur kaldı.
Yetkililere haber verilmesi üzerine AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekipler, mahsur kalan 2 kişiyi bulundukları yerden kurtardı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz