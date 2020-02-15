: Siirt'te bölge iş adamları toplantısı yapıldı

15.02.2020 17:53 | Son Güncelleme: 15.02.2020 17:55

Siirt'te, Dicle Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (DİCLESİFED) öncülüğünde iş adamlarının katılımıyla toplantı düzenlendi.

Bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan DİCLESİFED Başkanı Kemal Bilim, iş adamlarıyla, bölgedeki yatırım hacmi ve hangi alanlarda ne tür yatırımlar yapılabileceği konusunda fikir alışverişinde bulunmak üzere bir araya geldiklerini aktardı.

Bilim, kalkınma ajanslarıyla yakın temas halinde olduklarını belirterek, "Bölgemizde girişimcilerin hangi alanlarda yatırım yapabileceğini ele aldık. Ekonominin kırılgan yapıları olan KOBİ'lerle uzun süreli işbirliğini artırmayı amaçlıyoruz. Yatırım konusunda önemli bir pazara sahip Siirt'in cazip olanaklarını anlattık. Kamu ve özel sektör yatırımlarının bir araya gelmesiyle gerçek anamda kalkınmanın olacağına inanıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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