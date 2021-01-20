Siirt'te bir yılda 746 bin 344 kişi tedavi gördü

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2020 yılında yapılan muayene, yatan hasta, doğum ve ameliyat istatistikleri yayımlandı.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2020 yılında yapılan muayene, yatan hasta, doğum ve ameliyat istatistikleri yayımlandı.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Selahattin Vural, il nüfusunun 746 bin 344 kişinin sağlık hizmeti aldığını belirtti.

Hastanede her geçen gün sağlık kalitesinin arttığını belirten Vural, şunları kaydetti:

"Hastanede 722 bin 345 kişi ayakta, 23 bin 999 kişi yatarak tedavi gördü. 511 hastaya anjiyo yapıldı. 11 bin 56 hastaya ağır ve orta derece zorlukta ameliyatlar yapıldı. 2 bin 548 hasta normal doğum, 1428 hasta sezaryen olmak üzere 3 bin 976 hastaya doğum yaptırıldı. Görüntüleme merkezinde 21 bin 795 hastanın MR'ı, 64 bin 153 hastaya bilgisayarlı tomografi filmi çekildiği, 118 hastanın Kemoterapi biriminde, 632 hastanın yanık ünitesinde, 608 hastanın palyatif servisinde, 174 bin 521 hasta Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden randevu alarak polikliniklerde muayene oldu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz