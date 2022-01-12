SİİRT (İHA) - Siirt'te bir yılda 56 bin ton geri dönüşebilir atık toplandı

SİİRT Siirt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2021 yılından bu yana 55 bin ton evsel atık ile bin ton geri dönüşebilir atık topladı.

Siirt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ev ve iş yerlerinden çıkan atıkların toplanması başta olmak üzere, çevre temizliği ve diğer sorumluluk alanlarında yapılan çalışmalar rakamlara yansıdı. 2021 yılından bu yana 55 bin ton evsel atık ile bin ton geri dönüşebilir atık (karışık ambalaj atığı) topladı. 2021 yılında vektörel mücadele kapsamında 7 araç ve 9 personelle ilaçlama faaliyeti sürmekte olduğu, 2021 yılı yaz sezonu ilaçlaması kapsamında 550 litre larvasit, 600 litre rezidüel, bin 350 litre uçkun (sivrisinek), 100 kilogram granül, 635 kilogram karasinek ilacı kullanıldığı bildirilidi.

Sıfır atık kapsamında halkı bilinçlendirmek ve atığı kaynağında azaltılması amacıyla toplanacak sıfır atık miktarına göre dağıtılmak üzere 8 bin adet bez torba alındığı, kullanılmayan tekstil ürünleri geri kazanımı ve tekrar kullanımı amacıyla şehrin belli yerlerine toplama kutuları bırakıldı. 2021 yılı içerisinde aylık ortalama 65 ton ambalaj atığı toplandığı, 2021 yılı içerisinde aylık 20 ton tıbbi atık toplanarak, tıbbi atık tesisinde sterilize edilerek bertaraftı sağlandığı belirtildi.

2022 yılı projelerin de ise Siirt'e bağlı 6 ilçe, üç belde belediyesinde ve bunlara bağlı köylerden toplanacak olan katı atıkların Belediyelerin belirledikleri alanlarda "Aktarma İstasyonları" kurulması ile katı atık düzenli depolama tesisine ulaştırması, sıfır atık yönetim sisteminin il genelinde kurulması, atığın kaynağında azaltılması, kaynağında ayrı toplanması ve geri dönüşümün artırılmasının planlanması, sıfır atık kapsamında birinci sınıf atık getirme yapılması çalışmalarına başlanılması, sıfır atık kapsamında okullara Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü işbirliği ile eğitim verilmesinin planlanması, vinçli yer altı çöp konteyneri sistemi kurulmasının planlanması olduğunu duyurdu.