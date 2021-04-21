Siirt'te "Bir Ünite Kan Verene Bir Porsiyon Büryan Hediye"
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Siirt'te "Bir Ünite Kan Verene Bir Porsiyon Büryan Hediye"

Siirt'te 'Bir Ünite Kan Verene Bir Porsiyon Büryan Hediye'
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Türk Kızılaya bir ünite kan bağışlayan kişilere büryan ikram edileceğini bildirdi.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Türk Kızılaya bir ünite kan bağışlayan kişilere büryan ikram edileceğini bildirdi.

Siirt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Hacıbektaşoğlu, Türk Kızılay Siirt Şubesini ziyaret ederek kan bağışı kampanyası başlattı.

Türk Kızılay Şube Başkanı Nihat Altunç'tan bilgi alan Hacıbektaşoğlu, "Bir Ünite Kan Verene Bir Porsiyon Büryan Hediye" temasıyla başlatılan kampanyayla kan bağışını artırmayı amaçladıklarını belirtti.

Kampanyaya katılım çağrısında bulunan Hacıbektaşoğlu, "Ramazan nedeniyle Türk Kızılayın stoklarında kan azaldı. Siirt Belediyesi olarak bir kampanya başlatıyoruz. İftardan sonra bir ünite kan veren vatandaşımıza bir porsiyon büryan ikram edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı kan verip hayat kurtarmaya davet ediyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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