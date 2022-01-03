Bir tırda 21 kilo 260 gram eroin ele geçirildi - Haberler
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Bir tırda 21 kilo 260 gram eroin ele geçirildi

AA - Haberler | Güncel

Siirt'in Baykan ilçesinde bir tırda 21 kilo 260 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

SİİRT (AA) - Siirt'in Baykan ilçesinde bir tırda 21 kilo 260 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Veysel Karani uygulama noktasında E.N. idaresindeki tırı durdurdu.

Ekipler, tırda yaptıkları aramada, 21 kilo 260 gram eroin ele geçirdi, sürücü E.N'yi gözaltına aldı.

Uyuşturucunun İran uyruklu A.Y. ve H.A. tarafından İran'dan temin edildiğini belirleyen ekipler, şüphelilerin yakalanması için harekete geçti.

İstanbul'dan uyuşturucuyu teslim almaya geldiği iddiasıyla yakalanan S.Ç'nin üst aramasında 5 bin 500 dolar, 2 bin 500 avro ve 3 bin 500 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.N. ve S.Ç, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Organizasyonun İstanbul'daki sorumlusunun N.D. olduğunu da tespit eden ekiplerin şüpheliyi yakalamak için çalışmaları sürüyor.

Bir tırda 21 kilo 260 gram eroin ele geçirildi

Bir tırda 21 kilo 260 gram eroin ele geçirildi

Bir tırda 21 kilo 260 gram eroin ele geçirildi

Bir tırda 21 kilo 260 gram eroin ele geçirildi

AA - Son Dakika Haberleri

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