Siirt'te bir terörist ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim oldu
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Siirt'te bir terörist ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim oldu

Siirt'te bir terörist ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim oldu
Anadolu Ajansı / Fecri Barlık - Haberler | Güncel

Siirt'te PKK'lı kadın terörist ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Siirt'te PKK'lı kadın terörist ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü PKK mensuplarının teslim olmasını sağlamaya yönelik ikna çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Bu kapsamda 12 yıldır terör örgütü PKK bünyesinde bulunan kadın teröristin ikna sonucu güvenlik güçlerine teslim olmasının sağlandığı ifade edilen açıklamada, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda adli işlemlere başlandığı belirtildi.

Açıklamada, Siirt Emniyet Müdürlüğünce terör örgütü mensuplarının teslim olması için yürütülen ikna çalışmalarının devam edeceği kaydedildi.

Siirt'te bir terörist ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık

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