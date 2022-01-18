Siirt'te bir şahıs üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi - Haberler
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Siirt'te bir şahıs üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi

Siirt'te bir şahıs üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Siirt'te bir şahsın üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

SİİRT (İHA) - Siirt'te bir şahsın üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada, kent merkezi Bahçelievler Mahallesi Hz.Fakirullah Caddesi üzerinde, E.N. isimli şahıstan 1 fişek metamfetamin maddesi ele geçirildiği bildirildi. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. - SİİRT

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Siirt, 3. Sayfa, Haber

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