Siirt'te bir köy karantinaya alındı
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Siirt'te bir köy karantinaya alındı

Siirt'in Pervari ilçesinde bir köy ile ilçe merkezinde bir ev, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Siirt'te bir köy karantinaya alındı
03.08.2020 14:16 | Son Güncelleme: 03.08.2020 15:32

Siirt'in Pervari ilçesinde bir köy ile ilçe merkezinde bir ev, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Pervari ilçesine bağlı Yukarıbalcılar köyü ile ilçe merkezindeki Şakiran Mahallesi'nde bir evin korona virüs salgını nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındığı belirtildi. Açıklamada, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca korona virüs salgınından korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla karantinaya alınması kararlaştırılan köyde ve ilçe merkezindeki evde 14 gün süreyle karantina uygulaması başlamıştır" denildi. - SİİRT

Kaynak: İHA

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