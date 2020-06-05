Siirt'te bir köy karantinaya alındı Siirt'in Eruh ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Siirt'in Eruh ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Eruh'un Çizmeli köyünde bir kişide koronavirüs tespit edildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından köyde 14 gün karantina uygulanmasına karar verildi.

Vatandaşların sağlık başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarının karşılanması için her türlü tedbirin alındığı belirtildi.

Öte yandan Baykan ilçesinin Veyselkarani beldesindeki karantina uygulaması sona erdi.

Kaynak: AA