Siirt'te bir köy karantinaya alındı Siirt'te bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Siirt'te bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Kemerli köyünde Kovid-19 vakası görülmesi üzerine İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca salgının kontrol altına alınması amacıyla 14 günlük karantina uygulaması başlatıldı.

Vatandaşların evlerinde kalarak izolasyon kurallarına uymaları gerektiği belirtilen açıklamada, sağlık ve diğer ihtiyaçlar için her türlü tedbirin alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA