Siirt'te bir köy karantinaya alındı Siirt'in Eruh ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Siirt'in Eruh ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilik'ten yapılan açıklamada, Bağgöze köyünde Kovid-19 testi pozitif çıkan vaka ve bazı kişilerle teması olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca köyde 17 Haziran'a kadar karantina uygulanmasına karar verildiği, vatandaşın sağlık ve diğer ihtiyaçları için her türlü tedbirin alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA