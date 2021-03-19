Siirt'te bir hayırsever desteğiyle yaptırılan kütüphanenin açılışı yapıldı

Siirt'te "Sen de Bir Fidan Dik" sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayırsever bir iş kadının desteğiyle Siirt Said Nursi Ortaokulu'na yaptırılan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Siirt'te "Sen de Bir Fidan Dik" sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayırsever bir iş kadının desteğiyle Siirt Said Nursi Ortaokulu'na yaptırılan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, törende yaptığı konuşmada, emeği geçen hayırsever iş kadını Cansu Güleryüz'e teşekkür etti.

Öğrencilerin güzel bir kütüphaneye kavuştuğunu dile getiren Hacıbektaşoğlu emeği geçenlere teşekkür etti.

Hacıbektaşoğlu, beraberindeki davetlilerle açılışını gerçekleştirdiği ve "Rüya" ismi verilen kütüphaneyi gezdi, öğrencilere kitap hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz