Siirt'te bir hayırsever desteğiyle yaptırılan kütüphanenin açılışı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Siirt'te bir hayırsever desteğiyle yaptırılan kütüphanenin açılışı yapıldı

19.03.2021 17:25 | Son Güncelleme: 19.03.2021 17:36
Siirt'te bir hayırsever desteğiyle yaptırılan kütüphanenin açılışı yapıldı

Siirt'te "Sen de Bir Fidan Dik" sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayırsever bir iş kadının desteğiyle Siirt Said Nursi Ortaokulu'na yaptırılan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Siirt'te "Sen de Bir Fidan Dik" sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayırsever bir iş kadının desteğiyle Siirt Said Nursi Ortaokulu'na yaptırılan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, törende yaptığı konuşmada, emeği geçen hayırsever iş kadını Cansu Güleryüz'e teşekkür etti.

Öğrencilerin güzel bir kütüphaneye kavuştuğunu dile getiren Hacıbektaşoğlu emeği geçenlere teşekkür etti.

Hacıbektaşoğlu, beraberindeki davetlilerle açılışını gerçekleştirdiği ve "Rüya" ismi verilen kütüphaneyi gezdi, öğrencilere kitap hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Meral Akşener Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu
Magazin Esra Erol Hande Erçel Acun Ilıcalı Aslıhan Karalar
Spor Caner Erkin Bülent Uygun Rıza Çalımbay Josef De Souza Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Siirt'te bir hayırsever desteğiyle yaptırılan kütüphanenin açılışı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 17:43:00. #1.15#
title