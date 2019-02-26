Siirt'te Bir Fabrika, Meslek Öğrettiği Vatandaşları İşe Alıyor

SİİRT (İHA) – İŞKUR tarafından gönderilen vasıfsız elemanlar, Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde 5 yıldır faaliyet gösteren ambalaj ve matbaa fabrikasında meslek öğrenip fabrikada iş sahibi oluyor.

Siirt OSB'de bulunan ambalaj ve matbaa fabrikası, önemli bir çalışmaya imza attı. İŞKUR tarafından gönderilen vasıfsız elemanlara burada meslek öğreten fabrika, başarılı olan kursiyerleri kendi bünyelerinde işe almaya başladı. 2 buçuk ay süren eğitimlerin sonunda iş sahibi olan vatandaşlar, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Yapılan proje ile ilgili bilgi veren ambalaj ve matbaa üretim sorumlusu Fahrettin Karataş, İŞKUR tarafından gönderilen vasıfsız elamanları program kapsamında usta öğreticiler tarafından verilen eğitimle vasıflı hale getirdiklerini söyledi. Buradaki amaçlarının işsizlik oranını büyük ölçüde düşürüp bir çok vatandaşı iş sahibi yapmak olduğunu kaydeden Karataş, "Firma olarak İŞKUR'la iş birliği içerisinde çalışıyoruz. İŞKUR'dan kursiyer olarak gelen arkadaşları meslek sahibi yapıyoruz. Kısa bir süreden sonra mesleklerini edindirip kendi ailelerine katkı sağlayacak dereceye getirip mesleklerini edindirip devam etmelerini sağlıyoruz. Bizde bundan dolayı memnunuz. Arkadaşların hem meslek sahibi olmaları hem ailelerine, hem bölgeye hem de ülke ekonomisine katkı da bulundukları için biz ayrıyeten memnun oluyoruz" dedi.

Alın teriyle para kazanmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Oğuzcan Körpe isimli kursiyer, "İŞKUR'dan bu kursa kayıt oldum. Burada tekstili ve cihazları kullanmayı öğrendim. Yaptığım işle para kazanıyorum. Alın terimle para kazanıyorum. Aileme katkı sağlıyorum. Burada meslekte öğrendim, emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

İki buçuk ayda iş sahibi oluyorlar

İŞKUR'un yaptığı programdan mezun olduğunu belirten Mecbure Buyur adlı kursiyer ise mesleğini eline alıp ailesine katkıda bulunmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Güler Güneş isimli kursiyer de İŞKUR programından mezun olduğu için bu mesleği öğrendiğini ve ailesine katkı sağlamak için burada çalıştığını belirtti.

Siirt'te İŞKUR'un açmış olduğu kurslar sayesinde birçok vatandaşın iş sahibi olduğunu belirten usta öğretici Seyfettin Kol, program kapsamında kursiyerlere kısa bir süre içerisinde verdikleri eğitimler sayesinde kursiyerlerin meslek edindirdiklerini dile getirdi. Kol, "Usta öğretici olarak fabrikada görev yapmaktayım. Burada iki buçuk aylık bir dönemde kursiyerlere kurs vererek bunları eğitiyorum. Eğittikten sonra istihdam ediliyorlar bu fabrikada ve burada yapılan çalışmadan dolayı herkes iş sahibi olmaktadır" şeklinde konuştu. - SİİRT

Kaynak: İHA