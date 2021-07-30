Siirt'te bir evden hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı

Siirt'te bir evden hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.

Siirt'te bir evden hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hırsızlığın önlenmesi, hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl genelinde çok sayıda güvenlik kamerası kaydının incelenmesi, olay yerinde yapılan incelemeler sonucu 6 iş yeri ve evde hırsızlık yaptığı tespit edilen M.K. Yeni Mahalle Muhammed Kıymaz Caddesinde hırsızlık amacıyla girdiği bir evde suç aletiyle yakalandı.

Gözalıtna alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan M.K, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz