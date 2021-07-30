Siirt'te bir evden hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Siirt'te bir evden hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı

Siirt'te bir evden hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt'te bir evden hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.

Siirt'te bir evden hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hırsızlığın önlenmesi, hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl genelinde çok sayıda güvenlik kamerası kaydının incelenmesi, olay yerinde yapılan incelemeler sonucu 6 iş yeri ve evde hırsızlık yaptığı tespit edilen M.K. Yeni Mahalle Muhammed Kıymaz Caddesinde hırsızlık amacıyla girdiği bir evde suç aletiyle yakalandı.

Gözalıtna alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan M.K, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

Osmaniye'de kontrol altına alınan yangınla ilgili 5 kişi gözaltında
Osmaniye'de kontrol altına alınan yangınla ilgili 5 kişi gözaltında
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Mustafa Şentop Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Erken Müge Anlı Seda Sayan Fatma Girik
Spor Muslera Mesut Özil Metin Oktay Burak Elmas Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Siirt'te bir evden hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 15:31:31. #1.16#

title