Siirt'te bir evde çıkan yangın söndürüldü
11.02.2021 13:47 | Son Güncelleme: 11.02.2021 13:50
Siirt'te bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Siirt'te bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kooperatif Mahallesi Sadık Ayman'a ait apartman dairesinin 2. katında mutfak tüpünden sızan gaz yangına neden oldu.
Mahalle sakinlerinin haber verdiği İtfaiye ekipleri, yangını diğer odalara sıçramadan söndürdü.
Evde küçük çaplı hasar meydana geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz