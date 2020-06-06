Siirt'te bir bina karantinaya alındı
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Siirt'te bir bina karantinaya alındı

Siirt'te Korona virüs tedbirleri kapsamında bir bina karantina altına alındı.

Siirt'te bir bina karantinaya alındı
06.06.2020 21:55 | Son Güncelleme: 06.06.2020 21:55

Siirt'te Korona virüs tedbirleri kapsamında bir bina karantina altına alındı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Doğan Mahallesi 1229. Sokak'ta bir apartmanının korona virüs salgını nedeni ile 14 gün süreyle karantinaya alındığı belirtildi. Açıklamada, "İl Hıfzıssıhha Kurulunca korona virüs salgınından korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla karantinaya alınması kararlaştırılan apartmanda 14 gün süreyle karantina uygulaması başlamıştır" denildi. - SİİRT

Kaynak: İHA

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