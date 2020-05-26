Siirt'te bir bina karantinaya alındı
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Siirt'te bir bina karantinaya alındı

Siirt'te bir apartman, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Siirt'te bir bina karantinaya alındı
26.05.2020 23:48 | Son Güncelleme: 26.05.2020 23:48

Siirt'te bir apartman, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Barış Mahallesi 1802. Sokak Aslan Kent Sitesi'nde bir apartmanın korona virüs salgını nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındığı belirtildi. Açıklamada, "İl Hıfzıssıhha Kurulunca korona virüs salgınından korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla karantinaya alınması kararlaştırılan apartmanda 14 gün süreyle karantina uygulaması başlamıştır" denildi. - SİİRT

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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