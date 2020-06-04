Siirt'te bir belde ve köy karantinaya alındı
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Siirt'te bir belde ve köy karantinaya alındı

Siirt'in Baykan ve Şirvan ilçelerinde bir belde ve köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Siirt'te bir belde ve köy karantinaya alındı
04.06.2020 22:17 | Son Güncelleme: 04.06.2020 22:17

Siirt'in Baykan ve Şirvan ilçelerinde bir belde ve köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Baykan ilçesinin Veyselkarani beldesi ve Şirvan ilçesinin Pirinçli köyünde koronavirüs testi pozitif çıkan vaka ve bunların bazı kişilerle teması olduğunun tespit edildiği bildirildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca belde ve köyün 14 gün karantina uygulanmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, vatandaşların sağlık başta olmak üzere, tüm ihtiyaçları için her türlü tedbirin alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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