Siirt'te bir belde karantinaya alındı
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Siirt'te bir belde karantinaya alındı

Siirt'in Baykan ilçesinde bir belde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Siirt'te bir belde karantinaya alındı
20.05.2020 20:44 | Son Güncelleme: 20.05.2020 20:44

Siirt'in Baykan ilçesinde bir belde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Veyselkarani beldesinde Kovid-19 vaka sayısının artması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 14 günlük karantina uygulamasına karar verildiği belirtildi.

"Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılama konusunda endişe ve paniğe kapılmasına gerek olmayıp, ihtiyaçları karşılayacak olan işletmeler Veyselkarani Belediyesince belirlenecek ve duyurular sürekli olarak yapılacaktır. Ailelerde sadece bir kişiye alışveriş yapma imkanı sağlanacaktır." ifadelerine yer verilen açıklamada, vatandaşların gerekli hassasiyeti göstermesi istendi.

Açıklamada, karara aksi davranışta bulunanlar hakkında adli ve idari işlem yapılacağı bildirildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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