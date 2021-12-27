Siirt'te bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.
SİİRT (İHA) - Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Ekiplerin şüphe üzerine durdurduğu araçta yapılan aramada 5,44 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli şahsın emniyetteki işlemler sürüyor. - SİİRT
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet