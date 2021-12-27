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Siirt'te bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi

Siirt'te bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

SİİRT (İHA) - Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Ekiplerin şüphe üzerine durdurduğu araçta yapılan aramada 5,44 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahsın emniyetteki işlemler sürüyor. - SİİRT

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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