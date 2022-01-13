Siirt'te bir araçta yapılan aramada tabanca ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Siirt'te bir araçta yapılan aramada tabanca ele geçirildi

Siirt'te bir araçta yapılan aramada tabanca ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Siirt'te bir araçta yapılan aramada kuru sıkıdan bozma tabanca ile çivili sopa ele geçirildi.

SİİRT (İHA) - Siirt'te bir araçta yapılan aramada kuru sıkıdan bozma tabanca ile çivili sopa ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde çalışmalarına devam ediyor. Kurtalan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince yapılan çalışmada; Kurtalan ilçe girişinde 4 şahsın bulunduğu bir araçtan, bir adet 9 milimetre çapında şarjöründe 5 adet fişek ile birlikte kuru sıkıdan bozma tabanca ile bir adet çivili sopa ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam ettiği belirtildi. - SİİRT

İstanbul'da iş yerine bir garip silahlı saldırı: Silah tutukluk yapınca kaçtı geri gelip ateş açtı

İstanbul'da iş yerine bir garip silahlı saldırı: Silah tutukluk yapınca kaçtı geri gelip ateş açtı

 Kimseye aldırmadı! Otomobilinin önünü kestiği eski sevgilisine kurşun yağdırdı

Kimseye aldırmadı! Otomobilinin önünü kestiği eski sevgilisine kurşun yağdırdı

 Husumetlisi, otomobille yolunu kestiği genç DJ'yi cadde ortasında vurdu

Husumetlisi, otomobille yolunu kestiği genç DJ'yi cadde ortasında vurdu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title