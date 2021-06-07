Bir aracın motor bölümüne sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Bir aracın motor bölümüne sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt'e hafif ticari aracın motor kısmına sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Siirt'e hafif ticari aracın motor kısmına sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bahçelievler Mahallesinde hafif ticari aracın motor bölümünde kedi sesi duyan vatandaşlar durumu Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

Olay yerine sevk edilen ekipler yavru kediyi araçta sıkıştığı bölümden çıkardı.

Kedi veterinere götürüldü.

Bir aracın motor bölümüne sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Bir aracın motor bölümüne sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Bir aracın motor bölümüne sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Bir aracın motor bölümüne sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Bir aracın motor bölümüne sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Bir aracın motor bölümüne sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Bir aracın motor bölümüne sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Bir aracın motor bölümüne sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Bir aracın motor bölümüne sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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