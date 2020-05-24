Siirt'te bir apartman korona virüs nedeni ile karantinaya alındı
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Siirt'te bir apartman korona virüs nedeni ile karantinaya alındı

Siirt kent merkezinde bir apartman, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Siirt'te bir apartman korona virüs nedeni ile karantinaya alındı
24.05.2020 18:02 | Son Güncelleme: 24.05.2020 18:02

Siirt kent merkezinde bir apartman, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, kent merkezi Bahçelievler Mahallesi 1419 Sokak'ta bir apartman korona virüs salgını nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındığı belirtildi. Açıklamada, "İl Hıfzıssıhha Kurulunca korona virüs salgınından korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla karantinaya alınması kararlaştırılan apartmanda 14 gün süreyle karantina uygulaması başlanmıştır" denildi. - SİİRT

Kaynak: İHA

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