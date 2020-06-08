Siirt'te bir apartman karantinaya alındı Siirt'te bir apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Siirt'te bir apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ali Fuat Atik'in başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla yeni kararlar aldı.

Buna göre, merkez Bahçelievler Mahallesi 1423 Sokak'taki bir apartmanın, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 14 gün karantinaya alınmasına karar verildi.

Apartman sakinlerin bir araya gelmemesi ve evlerinde kalmaları için gerekli önlemler alındı.

Kaynak: AA