Siirt'te bir apartman karantinaya alındı
Siirt'te bir apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
08.06.2020 18:23 | Son Güncelleme: 08.06.2020 18:23
Siirt'te bir apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ali Fuat Atik'in başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla yeni kararlar aldı.
Buna göre, merkez Bahçelievler Mahallesi 1423 Sokak'taki bir apartmanın, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 14 gün karantinaya alınmasına karar verildi.
Apartman sakinlerin bir araya gelmemesi ve evlerinde kalmaları için gerekli önlemler alındı.
Kaynak: AA