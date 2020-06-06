Siirt'te bir apartman karantinaya alındı
Siirt'te bir apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
06.06.2020 16:39 | Son Güncelleme: 06.06.2020 16:39
Siirt'te bir apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ali Fuat Atik'in başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni kararlar aldı.
Buna göre Doğan Mahallesi 1229. Sokak'ta bir apartmanın, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 14 gün karantinaya alınmasına karar verildi.
Kaynak: AA