Siirt'te bir apartman karantinaya alındı
Siirt'te bir apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
03.06.2020 13:35 | Son Güncelleme: 03.06.2020 13:35
Siirt'te bir apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ali Fuat Atik'in başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni kararlar aldı.
Buna göre Bahçelievler Mahallesi Edip Turhan Caddesinde bir apartmanın, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 14 gün karantinaya alınmasına karar verildi.
Kaynak: AA