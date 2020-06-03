Siirt'te bir apartman karantinaya alındı Siirt'te bir apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Siirt'te bir apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ali Fuat Atik'in başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni kararlar aldı.

Buna göre Bahçelievler Mahallesi Edip Turhan Caddesinde bir apartmanın, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 14 gün karantinaya alınmasına karar verildi.

Kaynak: AA