Siirt'te bir apartman karantinaya alındı Siirt'te bir apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındıValilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ali Fuat Atik'in başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni kararlar aldı.

Siirt'te bir apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ali Fuat Atik'in başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni kararlar aldı. Buna göre, merkez Bahçelievler Mahallesi 1419 Sokak'ta yer alan bir apartmanın, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 6 Haziran'a kadar karantinaya alınmasına karar verildi. Kaynak: AA