Siirt'te bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Siirt'te bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi

Siirt'te yapılan aramada, bir aracın gizli bölümlerine gizlenmiş bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi.

13.11.2019 12:01 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:06
Siirt'te bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi

'te yapılan aramada, bir aracın gizli bölümlerine gizlenmiş bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Edinilen bilgiyi göre, Siirt İl ekiplerince, kent merkezinde uygulama esnasında bir durduruldu. Araçta yapılan aramada aracın ön farlarında, bagajında ve kapısında bulunan doğal boşluğa gizlenmiş halde bin 600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak adli tahkikatın devam ettiği kaydedildi. - SİİRT

Kaynak: İHA
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