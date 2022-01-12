Siirt'te bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi - Haberler
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Siirt'te bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Siirt'te bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Siirt'te bir araçta gümrük kaçağı bin 500 paket sigara ele geçirildi.

SİİRT (İHA) - Siirt'te bir araçta gümrük kaçağı bin 500 paket sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Siirt-Eruh karayolunda bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen bin 500 paket sigaraya el konuldu. Konuyla ilgili 2 şüphelinin yakalandığı ve gerekli tahkikatın başlatıldığı belirtildi. - SİİRT

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