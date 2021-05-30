Siirt'te biçerdövere sıkışan operatör hayatını kaybetti
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Siirt'te biçerdövere sıkışan operatör hayatını kaybetti

Siirt'te biçerdövere sıkışan operatör hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Abdurrahman Binay - Haberler | Güncel

Siirt'in Kurtalan ilçesinde biçerdövere sıkışan operatör yaşamını yitirdi.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde biçerdövere sıkışan operatör yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gözpınar köyünde buğday biçen Mustafa Peker (48), arıza veren biçerdöveri tamir etmeye çalışırken makineye kolu ve kafasını kaptırarak ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Peker, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Operatörün cenazesinin otopsinin ardından memleketi Kırşehir'e gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdurrahman Binay

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