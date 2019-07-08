Siirt'te beton mikseri devrildi

Siirt'te beton mikseri devrildi

Siirt'te devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.

Siirt'te beton mikseri devrildi

Siirt'te devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Siirt- Kurtalan kara yolu Kezer Çayı yakınlarında Yaşar Özer yönetimindeki 56 KB 276 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan Özer, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et