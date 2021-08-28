Siirt'te beton bariyerler kaldırılarak yollar trafiğe açıldı
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Siirt'te beton bariyerler kaldırılarak yollar trafiğe açıldı

Siirt'te beton bariyerler kaldırılarak yollar trafiğe açıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt'te güvenlik gerekçesiyle konulan beton bariyerler kaldırılarak yollar trafiğe açıldı.

Siirt'te güvenlik gerekçesiyle konulan beton bariyerler kaldırılarak yollar trafiğe açıldı.

Barış Mahallesi Şehit Polis Selim Terzioğlu Polis Lojmanlarının bulunduğu Süreyya Önder Caddesi ve Şehit Polis Hüseyin Pektaş Polis Lojmanlarının bulunduğu Mehmet Süer Caddesindeki beton bariyer ve demir barikatlar vinç yardımıyla kaldırıldı.

Siirt Belediyesi araçlarıyla yıkanan caddeler yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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