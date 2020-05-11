Siirt'te berberler kapılarını randevu sistemiyle açtı

Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonları, randevu sistemiyle müşteri kabul etmeye başladı.

Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonları, randevu sistemiyle müşteri kabul etmeye başladı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonları, bugün itibarıyla yeniden faaliyete geçti.

Eldiven, maske ve siperlikle hizmet veren berberlerde, randevu sistemiyle müşteriler geldiği için yoğunluk oluşmadı.

Berber Ali Özkılcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle 50 gün sonra iş yerini açarak müşterileri kabul etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kullandıkları aletleri her kullanımda dezenfekte ettiklerini anlatan Özkılcı, "Mesleğimi çok özlemiştim. 50 gün sonra ilk müşterileri kabul ettim. Randevulu sistemle çalışıyoruz. 17 yıllık meslek tecrübemde ilk kez böyle bir hastalıkla karşılaşıyorum. Mesleğimi ilk kez bu kadar çok özlemiştim. İşyerinde de sosyal mesafe kuralına göre ortada bir koltuk boş bırakacak şekilde müşteri alıyoruz. Maske ve siperlik kullanıyoruz." dedi.

Özkılcı, tedbirler kapsamında yeni uygulamaya alışmaya çalıştıklarını kaydetti.

Berber Zeynel Benek de müşterileri işyerine tek tek kabul ettiklerini ve bekleyen müşterilerin maske kullandığını anlattı.

"20 yıllık meslek hayatımda ilk kez böyle bir salgın ile karşı karşıya kalıyorum. Salgından dolayı 50 gündür kapalıydık. Bugün açtım ve randevu ile müşteri kabul ediyoruz. İnşallah bu salgın bir an önce son bulur." diyen Benek, salgınla mücadelede herkese önemli görevler düştüğünü aktardı.

Müşterilerden Nihat Özhelvacı da 45 gündür tıraş olmanın keyfini çıkardığını belirtti.

Berber ve kuaförlerin uyguladığı hijyen kurallarından memnun olduklarını ifade eden Özhelvacı, "Kuaför ve berberlerin açılacağını öğrenince berberimi arayarak ilk randevuyu aldım. İş yerinin ilk müşterisi ben oldum." diye konuştu.

Ramazan Ekinci da uzun süredir tıraş olmadığını bildirerek, şunları söyledi:

"Dün berberi arayıp randevu aldım. Kendileri de bana saat verdi, gelip o saatte tıraş oldum, birazdan işime gideceğim. Berberlerin hijyen ve dezenfekte kurallarını yerine getirmeleri bizleri mutlu etti."

Kaynak: AA