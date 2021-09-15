Siirt'te bekçilere mukavemetten gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Siirt'te bekçilere mukavemetten gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

AA / Fecri Barlık - Haberler | Güncel
Siirt'te bekçilere mukavemetten gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

Siirt'te bekçilere mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Siirt'te bekçilere mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tınaztepe Mahallesi Süveyka Meydanı civarında devriye gezen ve kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan T.Ö. V.K. M.S.U. ve Z.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

AA / Fecri Barlık - Son Dakika Haberleri
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