Siirt'te bekçilere mukavemet gösteren 4 kişi gözaltına alındı - Haberler
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Siirt'te bekçilere mukavemet gösteren 4 kişi gözaltına alındı

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel
Siirt'te bekçilere mukavemet gösteren 4 kişi gözaltına alındı

Siirt'te bekçilere mukavemet gösteren 4 kişi gözaltına alındı.

Siirt'te bekçilere mukavemet gösteren 4 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tınaztepe Mahallesi Süveyka Meydanı civarında devriye gezen bekçiler, durumundan şüphelendikleri 1'i kadın 4 kişiye kimlik kontrolü yapmak istedi.

Bekçilere mukavemet gösteren 4 kişi, gözaltına alındı.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Siirt'te bekçilere mukavemet gösteren 4 kişi gözaltına alındı - Haberler
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