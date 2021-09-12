Siirt'te bekçilere mukavemet gösteren 4 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tınaztepe Mahallesi Süveyka Meydanı civarında devriye gezen bekçiler, durumundan şüphelendikleri 1'i kadın 4 kişiye kimlik kontrolü yapmak istedi.

Bekçilere mukavemet gösteren 4 kişi, gözaltına alındı.