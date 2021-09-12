Siirt'te bekçilere mukavemet gösteren 4 kişi gözaltına alındı
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel
Siirt'te bekçilere mukavemet gösteren 4 kişi gözaltına alındı.
Siirt'te bekçilere mukavemet gösteren 4 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tınaztepe Mahallesi Süveyka Meydanı civarında devriye gezen bekçiler, durumundan şüphelendikleri 1'i kadın 4 kişiye kimlik kontrolü yapmak istedi.
Bekçilere mukavemet gösteren 4 kişi, gözaltına alındı.
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri