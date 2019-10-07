Siirt'te bedensel engelli öğrenciye bilgisayar desteği

Siirt'te bedensel engelli öğrenciye bilgisayar desteği

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, bedensel engelli Hüseyin Altay'a hayal ettiği bilgisayarı hediye etti.

07.10.2019 14:20
Siirt'te bedensel engelli öğrenciye bilgisayar desteği

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, bedensel engelli Hüseyin Altay'a hayal ettiği bilgisayarı hediye etti.

Vali Atik, iki gün önce katıldığı bir etkinlikte kendisinden bilgisayar isteyen Altay'ın bu talebini yerine getirdi.

Atik'in talimatıyla Altay'ın istediği bilgisayar kendisine teslim edildi.

Altay, kendisine bu mutluluğu yaşatan Atik'e teşekkür etti.

Kaynak: AA
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