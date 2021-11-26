Baz istasyonlarından hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı

SİİRT (AA) - Siirt'te baz istasyonlarından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı dedektifleri, baz istasyonlarında yaşanan hırsızlıkların aydınlatılması ve zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin 3 aylık çalışması sonucu 12 baz istasyonundan hırsızlık yapan ve suç eşyalarını satın alan 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda, 4 baz istasyonu aküsü ve 2 jeneratör ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen M.G. tutuklandı, 1 kişi serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.