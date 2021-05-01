Siirt'te bataklığa saplanan keçi arıcı tarafından kurtarıldı
Siirt'in Tillo ilçesinde bataklığa saplanıp mahsur kalan keçi arıcı tarafından kurtarıldı.
Siirt'in Tillo ilçesinde bataklığa saplanıp mahsur kalan keçi arıcı tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Tillo ilçesine bağlı Hatrant köyünde yaşandı. Hatrant köyünde arıcılık yapan Muhsin Beydoğan adlı vatandaş arı kovanlarına yakın yerde bir keçinin bataklığa saplanarak mahsur kaldığını gördü. Keçiyi mahsur kaldığı yerden çıkaran Beydoğan, keçiyi doğal ortamına bıraktı. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı