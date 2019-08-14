Siirt'te baraj kapaklarının açılmasıyla yol ulaşıma kapandı, araçlar mahsur kaldı

Siirt'te baraj kapaklarının açılmasıyla yol ulaşıma kapandı, araçlar mahsur kaldı

Siirt-Şırnak karayolunda ilerleyen araçlar, Ilısu Baraj kapaklarının açılmasıyla yolda mahsur kaldı.

14.08.2019 23:31
Siirt'te baraj kapaklarının açılmasıyla yol ulaşıma kapandı, araçlar mahsur kaldı

Siirt-Şırnak karayolunda ilerleyen araçlar, Ilısu Baraj kapaklarının açılmasıyla yolda mahsur kaldı. Su seviyesinin yükselmesiyle yol kapandı. Saatlerce bekleyen araçlar geri dönmek zorunda kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Siirt-Şırnak Güçlükonak karayolunun 50. kilometresinde ilerleyen araçlar, baraj kapaklarının açılması sonrası su seviyesinin yükselmesi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Suyun yükselmesiyle araçlarıyla birlikte yolda mahsur kalan vatandaşlar geri dönmek zorunda kaldı. - SİİRT

Kaynak: İHA
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