Siirt'te balkondan düşen çocuk yaralandı Siirt'te 1'inci kattaki evlerinin balkonundan düşen 3 yaşındaki çocuk yaralandı.

Siirt'te 1'inci kattaki evlerinin balkonundan düşen 3 yaşındaki çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Barış Mahallesinde meydana geldi. Evin balkonuna çıkan 3 yaşındaki Fırat D., dengesini kaybetmesi sonucu 1'inci kattan düştü. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan minik çocuk tedavi altına alındı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İHA